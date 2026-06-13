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Политика

Имя Дональда Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра

Имя Трампа убрали с фасада Кеннеди-центра
Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди менее чем через полгода после того, как оно там появилось. Об этом пишет Reuters.

«Это было сделано в соответствии с решением суда, согласно которому Центр исполнительских искусств не может быть переименован без соответствующего закона конгресса», — уточняется в материале.

Рабочие установили строительные леса вечером в пятницу, а в ночь на 13 июня они сняли буквы с фасада. Это заняло у них порядка 30 минут.

Правление центра, председателем которого является Трамп, проголосовало в декабре прошлого года за переименование объекта в Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

В конце мая суд в Вашингтоне запретил главе Белого дома менять название комплекса. Инстанция предписала удалить имя Трампа из наименования культурного учреждения, с фасада и с любых физических и цифровых вывесок.

Ранее суд в США отменил установленный президентом сбор в $100 тыс. за визы для иностранцев.

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