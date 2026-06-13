Додик: удар ВСУ по Старобельску должен был запустить волну недовольства в РФ

Удар по учебному заведению в Старобельске должен был запустить волну недовольства в России. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской Милорад Додик.

«В случае со Старобельском удар был преднамеренным. <...> Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления», — сказал Додик.

Комментируя молчание европейских стран после произошедшего в Старобельске, политик подчеркнул, что те, кто инициировал и готовил атаку на колледж, прекрасно осознавали, что в это время там находились студенты, а потом они «пытались переложить вину на кого-то еще».

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета были атакованы беспилотниками. Более 40 человек были ранены, не выжил 21 учащийся. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ применили для удара по колледжу 16 беспилотников.

Ранее посол Мирошник назвал «загнанными крысами» ответственных за удар по колледжу в ЛНР.