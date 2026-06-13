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Политика

Глава МО ФРГ высказался о перспективах создания истребителя нового поколения

Писториус: решение о разработке истребителя нового поколения займет время
Heiko Becker/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение о разработке истребителя нового поколения после отмены совместной европейской программы по производству самолета «займет некоторое время». Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы должны очень тщательно проанализировать, кто что может сделать, с кем, как быстро, по какой цене и с какой степенью вовлечения немецкой промышленности», – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что на это потребуется некоторое время.

До этого Германия и Франция договорились прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS). По словам немецких официальных лиц, его реализация зашла в «многомесячный тупик» из-за промышленной конкуренции между компаниями, участвующими в проекте.

В материале говорится, что сотрудничество стран в этой сфере началось в 2017 году. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил проект вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его стоимость составляла €100 млрд, а в создании FCAS участвовали представляющая Германию и Испанию группа Airbus и французская Dassault Aviation. Макрон несколько месяцев пытался отстоять соглашение, но на прошлой неделе на полях европейского саммита канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал прекратить строительство совместного истребителя.

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