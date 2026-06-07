Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

ВМС Британии вывели из строя все подлодки «для устрашения русских» и остались «беззубыми»

Telegraph: в Британии выбыли из строя все атомные подлодки
Jon Nazca/Reuters

Все атомные подлодки Британии выведены из строя из-за техобслуживания, пишет The Telegraph.

Газета уточняет, что технического обслуживания и ремонта в порту ожидают пять подлодок класса Astute, а шестая еще не готова к эксплуатации.

По мнению экс-капитана подлодки Королевского флота Райана Рэмси, нехватка субмарин — «серьезный тревожный сигнал».

«Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем выводить подводные лодки в море» , — сказал он и призвал крупных игроков в отрасли и премьера Кира Стармера «взять себя в руки».

Лорд Уэст из Спитхеда, бывший первый морской лорд и министр охраны труда, тоже назвал ситуацию «неприемлемой» и «очень тревожной», потому что Astute «имеют основополагающее значение для устрашения русских».

До этого СМИ узнали, что в 2025 году британские Военно-морские силы более трети времени боевых дежурств отслеживали предполагаемую активность подлодок РФ у берегов королевства.

По словам главкома ВМС страны генерала Гвина Дженкинса, для этой цели британские корабли использовались «десятки раз». Военачальник подчеркнул, что действия России якобы представляют прямой вызов для безопасности и процветания Британии.

Ранее армия Британии выделила миллионы, чтобы бороться с наркоманией среди солдат.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!