Telegraph: в Британии выбыли из строя все атомные подлодки

Все атомные подлодки Британии выведены из строя из-за техобслуживания, пишет The Telegraph.

Газета уточняет, что технического обслуживания и ремонта в порту ожидают пять подлодок класса Astute, а шестая еще не готова к эксплуатации.

По мнению экс-капитана подлодки Королевского флота Райана Рэмси, нехватка субмарин — «серьезный тревожный сигнал».

«Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем выводить подводные лодки в море» , — сказал он и призвал крупных игроков в отрасли и премьера Кира Стармера «взять себя в руки».

Лорд Уэст из Спитхеда, бывший первый морской лорд и министр охраны труда, тоже назвал ситуацию «неприемлемой» и «очень тревожной», потому что Astute «имеют основополагающее значение для устрашения русских».

До этого СМИ узнали, что в 2025 году британские Военно-морские силы более трети времени боевых дежурств отслеживали предполагаемую активность подлодок РФ у берегов королевства.

По словам главкома ВМС страны генерала Гвина Дженкинса, для этой цели британские корабли использовались «десятки раз». Военачальник подчеркнул, что действия России якобы представляют прямой вызов для безопасности и процветания Британии.

Ранее армия Британии выделила миллионы, чтобы бороться с наркоманией среди солдат.