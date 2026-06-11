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Политика

В ЕС рассматривают возможность начать радикальную реформу дипломатической службы

FT: страны ЕС рассматривают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
Yves Herman/Reuters

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза, в том числе из-за недовольства работой главы евродипломатии (EEAS) Каи Каллас. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, EEAS не функционирует так, как должна в современном мире.

В частности, в ЕС рассматривают возможность лишения Каллас и ее отдела с бюджетом в €1 млрд полномочий с целью передачи функций EEAS странам — членам ЕС.

Предложение Парижа включает в себя возможное ограничение самостоятельности главы евродипломатии, ослабление ее контроля над делегациями по всему миру. Возможно, что это приведет к уничтожению EEAS, рассказал источник. При этом в ЕС уверены, что реформа позволит сберечь средства в Брюсселе и сильно уменьшить бюрократический аппарат.

Некоторые европейские столицы заявляли, что сегодня существует слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, МИД стран — членов ЕС и отделами по внешним связям Европейской комиссии и Совета ЕС. Более того, некоторые кризисы заставили политиков начать сомневаться в эффективности роли EEAS в координации принятия быстрых решений. Отмечается, что и сама Каллас часто высказывала собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен был быть согласован коллективно, говорится в статье.

Ранее Дмитриев заявил, что Каллас удалось вызвать раздражение у всех.

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