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Политика

«Прощай, ведьма войны!»: в Финляндии с восторгом отреагировали на возможную отставку Каллас

Малинен назвал новость о планах лишить Каллас полномочий лучшей за долгое время
Yves Herman/Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х назвал лучшей новостью возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас.

«Лучшие новости из ЕС за долгое время. Прощай, ведьма войны!» — написал он.

Таким образом Малинен прокомментировал публикацию Financial Times о том, что в ЕС рассматривают возможность проведения радикальной реформы Европейской службы внешних действий (EEAS), в том числе из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас. В статье отметили, что EEAS не функционирует так, как должна в современном мире. Указывается, что некоторые кризисы заставили политиков усомниться в эффективности роли EEAS в координации принятия быстрых решений. Кроме того, Каллас часто высказывала собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен был быть согласован коллективно, говорится в статье.

Предложение по реформе включает в себя возможное ограничение самостоятельности Каллас, ослабление ее контроля над делегациями по всему миру. В издании допустили, что это может привести к уничтожению EEAS. При этом в ЕС уверены, что реформа позволит сберечь средства в Брюсселе и сильно уменьшить бюрократический аппарат.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».

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