Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно повредили национальный парк «Святые горы», расположенный вблизи Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.

Чиновник отметил, что украинские военные ни с чем не считаются, в том числе с заповедными зонами, которые очень дороги для жителей ДНР.

Пушилин добавил, что власти республики в настоящее время прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка ВСУпосле его освобождения из-под контроля украинской армии.

Национальный природный парк «Святые горы» находится на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. Там растет более 870 видов растений и обитают более 330 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу России. В парке также были обнаружены 129 археологических памятников, которые датируются различными периодами времени — от палеолита до Средневековья.

Ранее девять районов Донецка остались без воды из-за ударов ВСУ по энергообъектам.