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Политика

Экс-аналитик ЦРУ поприветствовал поздравление Рубио с Днем России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счел поздравление Рубио с Днем России правильным шагом
Kay Nietfeld/Global Look Press

Поздравление с Днем России от госсекретаря США Марко Рубио стало шагом в правильном направлении. Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Джонсон подчеркнул, что «в любом случае это был шаг в правильном направлении».

Накануне Марко Рубио от имени США поздравил граждан РФ с Днем России. В заявлении дипломат подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Политик выразил надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между Соединенными Штатами и Россией.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

Ранее Европе дали совет в отношении России.

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