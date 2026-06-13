Поздравление с Днем России от госсекретаря США Марко Рубио стало шагом в правильном направлении. Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Джонсон подчеркнул, что «в любом случае это был шаг в правильном направлении».

Накануне Марко Рубио от имени США поздравил граждан РФ с Днем России. В заявлении дипломат подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Политик выразил надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между Соединенными Штатами и Россией.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

Ранее Европе дали совет в отношении России.