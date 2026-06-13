Президент Украины Владимир Зеленский дал негласное указание приостановить выполнение сделки между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым на территории республики, так как выбрал «крышу» в лице Европы. Об этом ТАСС заявил политолог Александр Дудчак.

По его словам, по этой причине Украина игнорирует сырьевую сделку США, выбирая, под чью крышу встать. В Киеве выбирают тех, кто находится «непосредственно к их телам, например, к Зеленскому, которого охраняет британский спецназ», утверждает политолог.

Дудчак отметил, что Зеленский игнорирует требования американского лидера Дональда Трампа. С президентом США можно соглашаться при личном общении, а затем делать все по-своему, указал он.

«В общем-то, и европейцы так делают, и все остальные. Ну, и Зеленский, похоже, предпочитает все-таки оставаться с теми, кто находит деньги на продолжение его бессмысленного существования и его нацистского режима», — сказал он.

До этого сообщалось, что власти Украины послали негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с США. Утверждается, что несколько месяцев работа по соглашению фактически не продвигается.

Ранее Зеленского предупредили о возможном восстании в Киеве.