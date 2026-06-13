В Эстонии оценили решение США сократить участие в операциях НАТО в Европе

Решение США сократить на треть число истребителей, задействованных в операциях НАТО в Европе, не сыграет большой роли. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, чьи слова приводит ERR.

«Если мы посмотрим на время, сколько сюда будет лететь самолет из США, то это вопрос десяти часов, не больше. И здесь больших проблем я не вижу. И никто нам не говорил, что будут меняться планы защиты Европы. Поскольку наши планы учитывают конкретные силы, то на эти силы мы и рассчитываем», - сказал Певкур.

До этого газета New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников сообщила, что США на треть сократят число истребителей, задействованных в операциях НАТО в Европе. В издании утверждают, что Вашингтон уведомил европейских союзников о своем решении в начале июня. Планы включают в себя сокращение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100. Кроме того, с 26 до 15 будет сокращено число самолетов морской разведки. Все восемь самолетов-заправщиков, находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.

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