В Европе упрекнули Каллас из-за Украины

Христофору: в ЕС упрекают Каллас в нежелании быть гибкой по вопросу Украины

Крупные страны Евросоюза недовольны работой главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в ЕС считают Каллас некомпетентной и упрекают в нежелании иметь гибкую позицию в вопросе украинского конфликта.

Христофору считает, что Кая Каллас видит рост недовольства в ЕС ее фигурой, в связи с чем пытается повысить собственную важность. На это, по словам журналиста, указывает ее письмо сотрудникам Европейской службы внутренних действий (EEAS), в котором она утверждает, что приносит пользу дипломатии ЕС. Однако «путь изоляции и ссоры с Китаем, Россией, США, Индией и почти всем глобальным Югом» говорит об обратном, отметил Христофору.

«Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния», — заявил журналист.

11 июня издание Politico сообщило, что Каллас написала электронное письмо пяти тысячам сотрудников EEAS, в котором привела доводы, опровергающие необходимость проведения реформ в евродипломатии.

До этого газета Financial Times писала о том, что в ЕС рассматривают возможность проведения радикальной реформы Европейской службы внутренних действий, в том числе из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас. В статье отметили, что EEAS не функционирует так, как должна в современном мире. Указывается, что некоторые кризисы заставили политиков усомниться в эффективности роли службы в координации принятия быстрых решений. Кроме того, Каллас часто высказывала собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен был быть согласован коллективно, говорится в статье.

Ранее в Финляндии с восторгом отреагировали на возможную отставку Каллас.