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Политика

Премьер Венгрии объяснил, почему дал добро на переговоры о членстве Украины в ЕС

Премьер Венгрии Мадьяр объяснил, почему разрешил переговоры о членстве Киева в ЕС
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия согласовала открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Евросоюзе, поскольку сторонам удалось разрешить вопрос с национальными меньшинствами. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал премьер-министр Петер Мадьяр.

По его словам, новому правительству «за несколько недель удалось решить вопрос», который его предшественнику Виктору Орбану «не удавалось решить годами». Права венгерскому меньшинству на Украине теперь гарантированы, утверждает Мадьяр.

Он также отметил, что Будапешт получил гарантии со стороны Евросоюза в отношении соглашения.

«Украинская сторона официально обязалась выполнить все пункты и включила это соглашение в План действий ЕС по меньшинствам. <…> Если Украина не выполнит в установленные сроки свои обязательства по правам венгерского меньшинства, она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в Европейский Союз», — заявил Мадьяр.

До этого глава Европарламента Роберта Метсола написала, что члены ЕС дали «зеленый свет» для старта переговоров о приеме Украины и Молдавии. Она отметила, что Европарламент долго призывал к этому шагу.

Ранее Европе дали совет в отношении России.

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