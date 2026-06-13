В Европейском союзе произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.

«Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе войны на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией», — отметил эксперт.

По его словам, многие страны ЕС понимают необходимость восстановления экономических связей с РФ после завершения украинского конфликта. Однако для ряда государств Европы принципиально важно присутствовать за столом переговоров с российской стороной уже сейчас, добавил эксперт.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, участник Изборского клуба Юрий Самонкин назвал страны Европы, которые в ближайшее время могут восстановить экономические связи с Россией. По его словам, в первую очередь речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии, которые показывают «здравую внешнюю политику». Кроме того, эксперт не исключил, что наладить связь с РФ могут Франция и Италия из-за «уязвимого положения Европы в связи с кризисом», а также из-за тесных культурных и туристических партнерских программ с Россией до 2014 года.

Ранее Европе дали совет в отношении России.