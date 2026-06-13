Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила на своей странице в соцсети Х, что Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри страны.

По ее словам, Зеленский пытается с помощью пиара замаскировать глубокие проблемы внутри страны, которые игнорировал годами. Среди них Мендель перечислила принудительную мобилизацию, низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовую коррупцию. Бывший пресс-секретарь также отметила, что в политических кругах все чаще звучат разговоры о проведении выборов, но весь рейтинг доверия, который администрация приписывает Зеленскому, не имеет ничего общего с реальностью.

«Несмотря на все пиар-кампании, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии», — написала она.

До этого Мендель заявляла, что конфликт на Украине продолжится и в следующем году, если этим летом сторонам не удастся достичь хотя бы минимальных договоренностей. По ее словам, если не будет заключено мирное соглашение, боевые действия затянутся как минимум до марта.

Ранее на Западе раскрыли план Зеленского и Евросоюза в отношении России.