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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали, что Трамп приостановил операцию по захвату в Иране обогащенного урана

CNN: Трамп остановил наземную операцию по захвату урана в Иране
Jonathan Ernst/Reuters

Американские военные в срочном порядке подготовили план наземной операции по насильственному захвату иранского урана, но президент Дональд Трамп приостановил ее, передает CNN.

По словам источников телеканала, высокий уровень важности и срочность брифингов по данному вопросу говорят о том, что администрация США близко подошла к одобрению этого рискованного шага. Так, в конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн экстренно уехал со встречи чиновников НАТО в Брюсселе, чтобы заслушать секретные доклады о подготовке наземной операции.

«Трамп приостановил операцию после предупреждения о том, что это, вероятно, спровоцирует жесткие ответные меры со стороны Ирана, продлит войну и еще больше погрузит мировую экономику в хаос», — сообщает CNN.

Источники также рассказали, что американского лидера беспокоили потенциальные потери среди военных США.

Как отмечает телеканал, эксперты скептически оценили возможность такой операции. Они полагают, что будет трудно обнаружить и безопасно извлечь находящийся в газообразном состоянии нестабильный материал, когда идут боевые действия.

Иранский кризис американский политик обсуждал в апреле и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке сорвать сделку с США.

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