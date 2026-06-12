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Политика

В МИД рассказали об уровне участия России в саммите G20 в Майами

МИД РФ: уровень участия России в саммите G20 зависит от гостеприимства США
Adnan Abidi/Reuters

Перспективы российского участия в предстоящем саммите G20 в Майами остаются неопределенными. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, курирующий вопросы «Группы двадцати» и АТЭС, Марат Бердыев.

По его словам, окончательное решение будет принято в зависимости от нескольких факторов, включая возможность достижения конструктивных и сбалансированных результатов на встрече, а также готовность американской стороны обеспечить должный уровень гостеприимства.

Дипломат подчеркнул, что процесс подготовки к возможному прибытию российской делегации осуществляется в постоянном диалоге с США. Несмотря на то, что этот процесс нельзя охарактеризовать как легкий, Бердыев отметил определенный прогресс в решении логистических вопросов.

«Что касается главы нашей делегации, то, конечно, выбор будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства», – пояснил Бердыев, добавив, что оценка американской готовности к созданию благоприятной атмосферы для конструктивных переговоров и достижения компромиссных решений будет иметь решающее значение.

Бердыев также напомнил о ранее высказанном президентом США мнении о пользе личного участия президента России Владимира Путина в саммите.

«C этим трудно не согласиться. «Двадцатка» — лидерский формат, а сегодня их общение более чем востребовано», – заявил Бердыев.

Проведение саммита «Группы двадцати» запланировано в Майами на 14-15 декабря.

Ранее Песков высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами.

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