ЦИК Армении пересчитал 30% голосов

В ЦИК Армении заявили о пересчете голосов на 637 избирательных участках

ЦИК (Центризбирком) Армении подвел итоги пересчета на 637 избирательных участках, передает Sputnik Армения.

Агентство уточняет, что перепроверка затронула 30% общего количества голосов. По ее результатам, оппозиционный блок «Сильная Армения» получил дополнительные 508 голосов, партия «Крылья единства» лишилась 56 голосов. «Процветающая Армения», «Гражданский договор» и «Армения» увеличили количество голосов на 147, 1 148 и 217 соответственно.

«Общая сумма неточностей (1 279) возросла на 230. 17 097 недействительных бюллетеней стало меньше на 859», — говорится в публикации.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов. В Кремле отметили, что на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Ранее лидеру «Сильной Армении» ограничили выезд из республики.