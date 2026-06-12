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Политика

Захарова отреагировала на исключение русского языка из перечня защищаемых на Украине

Захарова назвала неонацизмом решение Зеленского по русскому языку на Украине
Александр Вильф/РИА Новости

Решение украинского президента Владимира Зеленского исключить русский язык из списка защищаемых на Украине является «неонацизмом». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неонацизм в действии», — сказала она.

12 июня Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств. При этом Конституция Украины, имеющая приоритетное право перед всеми законами, гарантирует использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств.

19 мая языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в стране в 10 раз. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное — до $270. Ивановская считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Также в мае бывший президент Украины Виктор Ющенко пожаловался, что граждане страны не хотят учить украинский язык и говорить на нем. Он обвинил миллионы жителей, не знающих «мову», в равнодушии и предупредил, что без собственного языка у Украины не будет и государственности.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

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