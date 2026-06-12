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Политика

В Госдуме назвали страны Балтии разбогатевшими за счет СССР «шавками»

Депутат Исаев: прибалтийские республики нажились за счет всего СССР
Владимир Песня/РИА Новости

Зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал Латвию, Литву и Эстонию «прибалтийскими шавками», благосостояние которых было создано за счет всего Советского Союза. Таким мнением он поделился в программе «Партком», опубликованной на странице партии в VK.

Выпуск был посвящен неравенству между регионами. Другой участник передачи — замглавы ЦИК партии Роман Романов — отметил, что в СССР многие республики жили богаче РСФСР. В пример он привел Белоруссию и Прибалтику, где уровень газификации 10-15 лет назад был в разы выше, чем в соседней российской Псковской области.

«Когда сегодня прибалтийские шавки предъявляют нам какие-то претензии, они должны вспомнить, что все реально существующее, все богатство, которое они сегодня растранжиривают, было построено им за счет всего Советского Союза», — поддержал собеседника Исаев.

Говоря о Прибалтике, депутат назвал ее «витриной Советского Союза». «Там продавались многие товары, которых не продавалось даже в Москве. Там в этом смысле уровень жизни был одним из высочайших», — отметил зампред фракции ЕР.

Он напомнил, что ситуация с неравенством между регионами складывалась по-разному в зависимости от исторического периода. В царской и советской России самыми «обиженными» депутат назвал регионы Центральной России, страдавшие из-за политики «позитивной дискриминации» в пользу окраин.

Ранее евродепутат призвал оставить страны Балтии без защиты НАТО за провокации против России.

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