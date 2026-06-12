СМИ: в Женеву доставили оборудование перед визитом Вэнса для сделки с Ираном

Оборудование для возможного визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Женеву было доставлено туда вчера, пишет обозреватель издания Axios со ссылкой на источник, осведомленный о ходе планирования поездки.

По его словам, 11 июня четыре транспортных самолета C-17 ВВС США с оборудованием, необходимым для обеспечения пребывания Вэнса в Женеве, вылетели в Европу.

Четыре собеседника Axios в Белом доме заявили, что вице-президент США рассматривается как предполагаемый представитель Вашингтона на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, которая может состояться 14 июня в Женеве.

Меморандум направлен на снятие напряженности между двумя странами и предусматривает ряд мер по деэскалации конфликта. В соответствии с документом Иран обязуется не атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе и гарантирует, что его сторонники в Ираке и Сирии прекратят нападения на американские объекты и военных.

Взамен США обещают частично снять с Ирана санкции, предоставив ему ограниченный доступ к замороженным за границей финансам и разрешив импортировать определенные товары.

Ранее Иран опубликовал соглашение об урегулировании конфликта с США.