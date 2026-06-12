Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД РФ предупредил об «охоте» на россиян в Таиланде

МИД РФ: США развернули настоящую охоту на россиян в Таиланде
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

США развернули настоящую «охоту» на россиян в Таиланде. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами», — говорится в публикации ведомства.

В МИД отметили, что операции по задержанию граждан России проводятся «напористо» и «без оглядки» на власти Таиланда. По данным министерства, отлавливают россиян, которые попали в поле зрения по тем или иным причинам. Многие из задержанных, как указали в ведомстве, сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, запугиванием и психологическим давлением.

В связи с этим в МИД РФ призвали россиян, которые имеют хотя бы малейшие основания для уголовного преследования со стороны американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче.

В ноябре 2025 года в Таиланде по запросу США задержали гражданина России, подозреваемого в ведении хакерской деятельности. 35-летнего россиянина назвали «хакером мирового класса» и обвинили во взломе систем безопасности государственных учреждений в Европе и США.

Ранее в МИД России призвали россиян не ездить в Германию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!