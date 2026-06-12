Мендель усомнилась, что на Украине оперативно появятся аналоги для ракет Patriot

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в соцсети Х усомнилась, что Украине удастся быстро создать свой аналог для ракет к ПВО Patriot.

Мендель напомнила, что Зеленский обещал, но не смог создать вакцину от COVID, производить четыре миллиона БПЛА в год и разработать собственную ядерную программу. В связи с этим она усомнилась, что «действительно удастся создать собственный украинский Patriot» при помощи компании Fire Point, которая вызывает сомнения «как у военных, так и у инженеров».

«Гораздо важнее следующий вопрос: действительно ли Зеленский планирует продолжать войну еще семь-восемь лет? И если да, то что останется от Украины?», — написала Мендель.

До этого сообщалось, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot.

Украинский производитель вооружений Fire Point сообщил, что провел первые летные испытания зенитной ракеты FP-7.x. По словам соучредителя компании Дениса Штилермана, они прошли «довольно успешно».

Ранее стало известно, что Украина просит у Европы дополнительные миллиарды для ударов по России.