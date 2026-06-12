Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Мендель усомнилась, что на Украине оперативно появятся аналоги для ракет Patriot

Мендель усомнилась, что Украина быстро создаст свой аналог ракет для Patriot
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в соцсети Х усомнилась, что Украине удастся быстро создать свой аналог для ракет к ПВО Patriot.

Мендель напомнила, что Зеленский обещал, но не смог создать вакцину от COVID, производить четыре миллиона БПЛА в год и разработать собственную ядерную программу. В связи с этим она усомнилась, что «действительно удастся создать собственный украинский Patriot» при помощи компании Fire Point, которая вызывает сомнения «как у военных, так и у инженеров».

«Гораздо важнее следующий вопрос: действительно ли Зеленский планирует продолжать войну еще семь-восемь лет? И если да, то что останется от Украины?», — написала Мендель.

До этого сообщалось, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot.

Украинский производитель вооружений Fire Point сообщил, что провел первые летные испытания зенитной ракеты FP-7.x. По словам соучредителя компании Дениса Штилермана, они прошли «довольно успешно».

Ранее стало известно, что Украина просит у Европы дополнительные миллиарды для ударов по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!