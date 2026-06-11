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Политика

Правительство отменило авиасалон «МАКС» в этом году

Авиасалон «МАКС-2026» отменили, «Гидроавиасалон» перенесли на 2027 год
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» отменен, «Гидроавиасалон» перенесен на 2027 год. Такие изменения были утверждены в распоряжении правительства Российской Федерации.

Согласно документу, в перечне международных выставок военной продукции, запланированных на 2026 год в России, исключены позиции, относящиеся к «МАКС-2026» и «Гидроавиасалон-2026».

«В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2026» и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026», исключить», — говорится в распоряжении кабмина.

Вместе с тем, в 2027 году ожидается проведение «Гидроавиасалона-2027», который пройдет в сентябре в Геленджике, а также Международного салона вертолетной техники и авиационных систем, запланированного на май-июнь в Казани.

Начиная с 1993 года международная аэрокосмическая выставка МАКС традиционно организуется раз в два года, с 2005-го она официально включена в перечень событий государственного масштаба.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» покажет в Кронштадте новые виды морских дронов.

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