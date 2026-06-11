Посол РФ Мешков: Евросоюз делает все, чтобы конфликт на Украине продолжался

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европейский Союз активно способствует продолжению боевых действий на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому онлайн-изданию Tocsin.

«Сегодня Евросоюз делает все, чтобы вооруженные действия (на Украине. — прим. ред.) продолжались», — указал дипломат.

Мешков подчеркнул, что Брюссель использует украинский конфликт как способ решения своих экономических проблем, увеличивая производство оружия.

11 июня председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что главы стран ЕС на саммите 18–19 июня могут запустить первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС. По словам политика, реализация этого проекта позволит наконец преодолеть затянувшийся застой в переговорном кризисе и обеспечит необходимый стимул для активизации процесса дальнейшего расширения ЕС.

Ранее Лавров высмеял стремления Европы по Украине.