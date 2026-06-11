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Политика

Глава Евросовета Кошта анонсировал вступление Украины и Молдавии в ЕС

Кошта: ЕС может запустить переговоры по вступлению Украины и Молдавии 18–19 июня
Johanna Geron/Reuters

Лидеры стран Евросоюза на саммите 18–19 июня могут официально запустить первый этап переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом говорится в письме-приглашении председателя Европейского совета Антониу Кошты участникам встречи, передает РИА Новости.

По словам Кошты, такой шаг позволит преодолеть затянувшийся застой в переговорном процессе и придать новый импульс политике расширения Евросоюза.

Глава Евросовета также отметил прогресс стран Западных Балкан на пути евроинтеграции и напомнил о недавнем саммите ЕС с партнерами региона, который прошел в Черногории.

Ожидается, что одной из ключевых тем предстоящей встречи станет Украина. Перед началом обсуждений к лидерам стран ЕС по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. Саммит лидеров Евросоюза пройдет 18–19 июня в Брюсселе.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 16 июня Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки», где обсудят ситуацию с конфликтом на Украине. Он уточнил, что там главы государств охватят «большие темы международных кризисов».

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