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Бизнес

В Африке начали строить газопровод для снижения зависимости ЕС от России

Нигерия, Нигер и Алжир начали строить газопровод для поставок газа в Европу
Smatawayang/Shutterstock.FOTODOM

Страны Африки — Нигерия, Нигер и Алжир — официально запустили строительство магистрального Транссахарского газопровода, протяженность которого составит 4128 километров. Об этом сообщает Business Insider Africa.

Проект рассчитан на поставки в Европу до 30 млрд кубометров природного газа ежегодно, что является частью стратегии по сокращению зависимости Евросоюза от российского топлива.

Маршрут будущего газопровода берет начало в нигерийском городе Варри на юге страны, проходит через территорию Нигера и заканчивается в алжирском Хасси-Мессауде — ключевом газовом хабе. Оттуда ресурсы будут направляться к средиземноморским экспортным терминалам и далее по существующим трубопроводам к европейским потребителям.

Старт стройке дали первые лица отрасли: министр энергетики и горной промышленности Алжира Мохамед Аркаб, государственный министр по нефтяным ресурсам Нигерии Экперикпе Экпо и министр нефти Нигера Хамаду Тини.

Глава нигерийского ведомства подчеркнул, что работы на местном участке начнутся в начале 2027 года. Он назвал проект «историческим», способным принести значительную экономическую и социальную пользу общинам, живущим вдоль будущего маршрута.

В публикации также говорится, что новая артерия откроет Нигерии дополнительные каналы для экспорта в Европу, укрепит транзитные позиции Нигера и позволит Алжиру упрочить статус одного из ключевых поставщиков голубого топлива на европейский рынок.

Особый интерес к этой инициативе, как уточняется, возник после начала военной операции России на Украине.

Ранее Индия увеличила импорт нефти из Африки и Латинской Америки из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив.

 
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