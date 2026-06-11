США вновь разрешили операции с российскими банками по ядерной энергетике

США продлили разрешение на операции с банками России по ядерной энергетике

Соединенные Штаты продлили до 18 декабря 2026 года действие разрешения на проведение финансовых операций с рядом российских банков в области гражданской ядерной энергетики, что является исключением из действующих санкций. Об этом пишет ТАСС.

В документе указано, что все операции, запрещенные указом президента США номер 14024 и связанные с гражданской ядерной энергетикой, теперь разрешены до 12:01 по восточному времени США 18 декабря 2026 года. Лицензия охватывает такие учреждения, как Банк России, НКЦ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банк «Зенит», банк «Открытие» и банк «Санкт-Петербург».

Также разрешается проводить операции с организациями, в которых указанные банки владеют 50% и более долей, как напрямую, так и косвенно.

Министерство финансов уточнило, что разрешенные сделки должны быть связаны исключительно с поддержанием гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года. Предыдущая лицензия утратила силу и была заменена новым документом.

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