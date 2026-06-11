ОАЭ и Иран провели первые переговоры после начала конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Абу-Даби и Тегеран провели первую встречу с начала войны в Иране

Высокопоставленные представители Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана, курирующие вопросы национальной безопасности, провели первую очную встречу с начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговоры состоялись на этой неделе и стали важным шагом на фоне стремления обеих стран к снижению напряженности в двусторонних отношениях. Инициатором встречи в значительной степени выступил Абу-Даби, который, как утверждается, заинтересован в нормализации диалога с Тегераном.

Собеседники Bloomberg отмечают, что власти ОАЭ в настоящее время сосредоточены на минимизации возможных рисков для экономики и национальной безопасности страны. Такой подход, по оценке агентства, отличается от более жесткой позиции, которую Абу-Даби занимал на ранних этапах конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном.