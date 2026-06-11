Китай введет санкции против главы Минобороны Филиппин

Китай принял решение ввести санкции против главы МО Филиппин и членов его семьи

Власти Китая приняли решение ввести санкции против главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро из-за слов о Китайской Народной Республике. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления о Китае, нанося ущерб законным интересам Китая и подрывая отношения между двумя странами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Пекин принял решение «запретить Теодоро, его супруге и детям въезд на территорию материкового Китая, в Гонконг и Макао».

До этого глава Минобороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что страна по-прежнему сталкивается с серьезной политической и территориальной угрозой со стороны Китая.

В ночь на 7 июня Китай начал морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ.

Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.