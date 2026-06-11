Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Китай введет санкции против главы Минобороны Филиппин

Китай принял решение ввести санкции против главы МО Филиппин и членов его семьи
Global Look Press

Власти Китая приняли решение ввести санкции против главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро из-за слов о Китайской Народной Республике. Об этом сообщили в МИД КНР.

«Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления о Китае, нанося ущерб законным интересам Китая и подрывая отношения между двумя странами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Пекин принял решение «запретить Теодоро, его супруге и детям въезд на территорию материкового Китая, в Гонконг и Макао».

До этого глава Минобороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что страна по-прежнему сталкивается с серьезной политической и территориальной угрозой со стороны Китая.

В ночь на 7 июня Китай начал морскую операцию к востоку от Тайваня в ответ на переговоры между Японией и Филиппинами о делимитации морских границ.

Ранее МИД КНР заявил, что тенденция на воссоединение Китая отражает волю мирового сообщества.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!