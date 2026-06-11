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Политика

Москалькова стала лауреатом госпремии в области правозащитной деятельности

Путин присудил Москальковой госпремию в области правозащитной деятельности
Сергей Бобылев/РИА Новости

Татьяна Москалькова, занимавшая должность уполномоченного по правам человека в России, стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в сфере защиты свобод граждан по итогам прошлого года. Об этом сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Государственная премия за достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год присуждена Москальковой Татьяне Николаевне», — заявил он.

Имена лауреатов огласили во время специальной церемонии.

Срок полномочий омбудсмена Татьяны Москальковой истек в апреле этого года. Она занимала этот пост с 2016 года, несколько раз переизбиралась. Последний раз ее избрали на эту должность 22 апреля 2021 года. 14 мая Госдума назначила на этот пост Яну Лантратову. Она пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат. Особое внимание Лантратова уделит поддержке участников спецоперации и членов их семей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лауреатом госпремии стал Кончаловский.

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