Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Кончаловский стал лауреатом госпремии

Режиссера Кончаловского наградили госпремией за вклад в развитие культуры
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Госпремией Кончаловского наградили за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Выходец из известной семьи писателя и баснописца Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской, Кончаловский закончил режиссерский факультет ВГИКа, еще в институте начал писать сценарии (короткометражка Андрея Тарковского «Каток и скрипка»), а уже в 1965-м представил свой дебютный фильм — «Первый учитель».

Андрей Кончаловский снял в России и за рубежом более 20 картин, среди которых «История Аси Клячиной», «Курочка Ряба», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и др.

Режиссер награжден двумя «Серебряными львами» Венецианского кинофестиваля — за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», кроме того, является обладателем специального приза жюри за картину «Дом дураков».

Ранее Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая признались, что стали приемными родителями.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!