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Политика

Медведев заявил, что Россия обеспечит свою полную безопасность победой на СВО

Медведев: РФ должна ответить победой в СВО на вызов, связанный с безопасностью
«Единая Россия»

Российская Федерация должна ответить на вызов, связанный с ее безопасностью, победой в специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал председатель «Единой России» (ЕР), зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР, передает РИА Новости.

На мероприятии политик озвучил вызовы, которые стоят сегодня перед страной и которые необходимо отразить в программном документе. По словам Медведева, одним из этих вызовов является безопасность России.

Политик заявил, что в период проведения СВО на Украине, ведения военных действий, нельзя не сказать о безопасности страны в программе.

«Ответить на него (на вызов — прим. ред.) мы можем, прежде всего, и должны сделать это, успешным, победным завершением специальной военной операции», — сказал Медведев.

Председатель ЕР добавил, что в будущем России также предстоит развивать отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства.

Ранее Медведев заявил, что Россия способна справляться с самыми сложными вызовами и умеет «держать удар».

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