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Политика

Захарова иронично прокомментировала визит европейских послов в МИД РФ

Захарова вспомнила Пушкина, комментируя встречу с замглавы МИД с послами Европы
Сергей Гунеев/РИА Новости

В 2024 году послы стран-членов Европейского союза отказывались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сегодня же они стоят у порога здания МИД и просят их принять. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты»» — написала дипломат.

11 июня заместитель Лаврова Михаил Галузин принял послов Британии, Франции и Германии в РФ — Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорффа. В МИД России сообщили, что главам дипмиссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран относительно конфликта на Украине, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению боевых действий против Росси при прямой помощи «коалиции желающих».

Европейским дипломатам также объяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Макрон, Стармер и Мерц выставили Путину условия по Украине.

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