Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев предрек сохранение давления на Россию

Медведев: давление на Россию сохранится в ближайшие годы
«Единая Россия»

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что давление на Россию сохранится в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений.

«В ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится», — сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.

Зампред Совбеза подчеркнул, что это беспрецедентное давление извне, на которое Россия должна давать и дает ответ.

Кроме того, Медведев обратил внимание на вопрос национального суверенитета. По его словам, суверенитет входит в число базовых ценностей, на которых держится любое государство. Медведев добавил, что сегодня это понимают абсолютно все, хотя раньше, возможно, не придавали такой значимости теме суверенитета. Деятельность всех государственных структур и каждого, кто желает процветания России, по словам председателя «Единой России», направлена именно на укрепление суверенитета.

Ранее Медведев назвал один из вызовов для властей России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!