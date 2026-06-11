Медведев предрек сохранение давления на Россию

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что давление на Россию сохранится в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений.

«В ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится», — сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы.

Зампред Совбеза подчеркнул, что это беспрецедентное давление извне, на которое Россия должна давать и дает ответ.

Кроме того, Медведев обратил внимание на вопрос национального суверенитета. По его словам, суверенитет входит в число базовых ценностей, на которых держится любое государство. Медведев добавил, что сегодня это понимают абсолютно все, хотя раньше, возможно, не придавали такой значимости теме суверенитета. Деятельность всех государственных структур и каждого, кто желает процветания России, по словам председателя «Единой России», направлена именно на укрепление суверенитета.

Ранее Медведев назвал один из вызовов для властей России.