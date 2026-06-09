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Политика

Медведев назвал один из вызовов для властей России

Медведев: расстояния — это вызов, с которым властям России необходимо справиться
Екатерина Штукина/РИА Новости

Огромные расстояния в России — вызов, с которым властям страны еще предстоит справиться. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время отчетно-программного форума «Есть результат!», сообщает ТАСС.

По словам политика, когда он посещал маленькие страны с госвизитами, с частной какой-то программой, он думал, что их жителям очень просто, так как они могут сесть за руль автомобиля и доехать до другой части государства за полтора часа.

«А у нас, — и в этом наша сила, — расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. Это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться», — сказал зампред Совбеза.

Он уточнил, что речь идет не только о центре России.

«Это касается наших безбрежных пространств», — отметил Медведев.

Также он пояснил, что вызов здесь заключается в том, чтобы каждый гражданин РФ «чувствовал, что он живет в огромном, но связанном государстве».

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин заявил, что в рамках Стратегии пространственного развития России нужно разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов. С таким предложением депутат выступил в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее в Минтрансе России отвергли планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Владивосток.

 
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