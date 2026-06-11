Стало известно, какие заявления на ПМЭФ стали самыми тиражируемыми в иностранных СМИ

Заявление Дмитриева о тоннеле через Берингов пролив активно обсуждалось в СМИ

Объем публикаций зарубежных СМИ о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году вырос на треть по сравнению с прошлым годом — с 2 900 до 4 300 сообщений. Об этом сообщает «Новости Mail» со ссылкой на результаты собственного исследования, проведенного совместно с аналитическим агентством «Смыслография».

Одним из самых тиражируемых, по данным издания, стало заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева о планах строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединит Чукотку и Аляску. Также в публикациях активно освещалось его высказывание о диалоге России и США по украинскому вопросу.

Широкую огласку получила и встреча президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств, где он высказался о перспективах налаживания отношений с европейскими странами и конфликте на Украине.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ было приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия традиционно пригласила страны СНГ. Присутствовали также официальные делегации и представители бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума было заявлено 150 мероприятий.

Ранее на ПМЭФ рассказали о завершении этапа цифрового импортозамещения.