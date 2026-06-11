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Политика

Китай отменил встречи на высоком уровне с ЕС

FT: Китай отменил две встречи с ЕС на высоком уровне
tsyhun/Shutterstock/FOTODOM

Китай отменил две важные дипломатические встречи с представителями Евросоюза (ЕС), запланированные на этот месяц. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Причины отмены не сообщаются, однако издание пишет, что подобная тактика служит для демонстрации «политического недовольства». По данным источников, чиновники КНР отменили два диалога в Пекине — обсуждение на министерском уровне вопросов цифровых технологий и еще один с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы Евросоюза Олофа Скоога.

До этого Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям. В Пекине заявили, что закон создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию. Китай готов вести диалог, но если его позиция останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на госфинансирование в стратегических отраслях, соблюдать требования для комплектующих из ЕС.

Ранее сообщалось, что глава ЕК намерена ужесточить торговую политику в отношении Китая.

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