Глава ЕК намерена ужесточить торговую политику в отношении Китая

Politico: фон дер Ляйен призовет к жестким мерам против китайского импорта
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Франция требует действий для защиты своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как Германия, опасаясь потерять доступ к огромному китайскому рынку, советует проявлять осторожность.

Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до €360 млрд в прошлом году с €312 млрд в 2024-м. В первом квартале 2026 года он вырос еще более резко, отмечает издание.

Politico утверждает, что фон дер Ляйен выступает за гораздо более жесткий подход к Пекину.

«Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», — заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

До этого Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям. В Пекине заявили, что закон создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию. Китай готов вести диалог, но если его позиция останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на госфинансирование в стратегических отраслях, соблюдать требования для комплектующих из ЕС.

Ранее в ЕС раскритиковали фон дер Ляйен после обращения к России.

 
