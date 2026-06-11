В течение трех месяцев страны Европы зафиксировали 11 случаев проникновения украинских беспилотников в их воздушное пространство, это «политическое членовредительство». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если называть вещи своими именами, то Киев каждую неделю «бомбит» Евросоюз.

Дипломат добавила, что «безумие» украинских властей уже вызвало правительственный кризис в Латвии, крупные логистические проблемы в Финляндии, экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы.

Захарова напомнила, что впервые в истории НАТО самолет-истребитель альянса сбил беспилотник ракетой над территорией союзника. Речь идет об инциденте с дроном, произошедшим в мае в Эстонии. Румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии, уничтожил аппарат, прилетевший со стороны Украины.

«И каждый раз — одно и то же: «Надо дать Киеву больше денег». Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», — написала представитель МИД РФ.

При этом единственное, что за эти три месяца получили обычные граждане страны Евросоюза — это то, что Брюссель согласовал десятки миллиардов евро на закупку вооружения для Киева, интегрировал Украину в программы производства беспилотников, наладил целый конвейер поставок оружия, подытожила Захарова.

Ранее сообщалось, что в НАТО собрались усилить защиту от дронов на восточном фланге.