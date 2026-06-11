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Политика

Политолог оценил обращение МИД РФ к США с призывом вывести ядерное оружие из Европы

Политолог Кошкин: РФ много лет выступает за выведение американского ЯО из Европы
Reuters

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Белоусова о том, что Москва настаивает на выведении американского ядерного оружия (ЯО) из Европы.

По мнению эксперта, в этих словах нет ничего неожиданного: Россия последовательно выступает за вывод ядерного оружия США из Европы уже много лет. Активизация же дискуссии связана прежде всего с тем, что именно страны коллективного Запада все чаще поднимают тему возможного применения ЯО.

«Мы прекрасно понимаем, против кого воюет коллективный Запад на Украине. Против кого готовится вся Европа, и, в связи с этим, они готовы мобилизовать ресурсы, не только финансовые, военные, политические, но и социальные, демографические. И, естественно, в сложившейся ситуации, мы тогда говорим: товарищи, а вы, что, не видите, что вы сами весьма агрессивно себя ведете», — сказал Кошкин.

Как заявил Белоусов, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим с учетом его возможности поражать важнейшие объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории России. Именно поэтому, по его словам, Москва настаивает на его выведении.

Ранее в МИД заявили о готовности задействовать ядерные средства для защиты Союзного государства.

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