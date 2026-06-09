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Политика

В МИД заявили о готовности задействовать ядерные средства для защиты Союзного государства

Галузин: для защиты Союзного государства могут быть задействованы все средства
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии Москва и Минск готовы задействовать все средства, включая ядерные. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил газете «Известия».

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс демонстративно и провокационно наращивает свои войска в непосредственной близости от рубежей Союзного государства. В связи с этим Россия и Белоруссия постоянно совершенствуют взаимодействие между своими вооруженными силами и органами безопасности. Они находятся в постоянной готовности задействовать все средства для обеспечения безопасности, в том числе и ядерные.

Галузин указал, что Москва и Минск взаимодействуют в оборонной сфере в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Подписанный в декабре 2024 года договор предусматривает обязательство сторон поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.

3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что посягательства агрессоров на территориальную целостность страны могут привести к использованию российского ядерного оружия.

Ранее Шойгу рассказал, какой эффект дало размещение ядерного оружия в Белоруссии.

 
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