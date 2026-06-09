В МИД России призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы

Белоусов: Россия настаивает, чтобы ядерное оружие США было выведено из Европы

Глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия настаивает, чтобы ядерное оружие США было выведено из Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе семинара ПИР-Центра дипломат отметил, что размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим с учетом его возможности поражать важнейшие объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории России.

«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», — сказал Белоусов.

В апреле бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что России необходимо провести свои ядерные испытания на фоне планов Франции разместить свой ядерный арсенал в странах Европы.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что военные РФ при обновлении списка целей на случай конфликта учтут планы Франции размещать свое ядерное оружие в Европе.

Ранее в МИД России отвергли идею о мире без ядерного оружия.