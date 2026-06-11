Песков указал на возможность всех заблокированных сервисов вернуться в Россию

Песков: история с Roblox показывает, что зарубежные сервисы могут вернуться в РФ

Все зарубежные сервисы, заблокированные на территории России, могут вернуться в случае выполнения ими требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал представитель Кремля.

10 июня в Минцифры РФ подтвердили, что игровая платформа Roblox возобновила работу на территории страны без ограничений. В ведомстве отметили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

До этого о снятии ограничений заявили пользователи.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Госдуме назвали условие разблокировки Telegram и YouTube.