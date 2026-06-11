Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков указал на возможность всех заблокированных сервисов вернуться в Россию

Песков: история с Roblox показывает, что зарубежные сервисы могут вернуться в РФ
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Все зарубежные сервисы, заблокированные на территории России, могут вернуться в случае выполнения ими требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал представитель Кремля.

10 июня в Минцифры РФ подтвердили, что игровая платформа Roblox возобновила работу на территории страны без ограничений. В ведомстве отметили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

До этого о снятии ограничений заявили пользователи.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в Госдуме назвали условие разблокировки Telegram и YouTube.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!