«Это серьезный удар»: Киев лишился важного союзника в Европе

Решение Болгарии о прекращении поставок вооружений станет ударом для Украины. Об этом сообщило польское издание Forsal.

«Это серьезный логистический удар», — говорится в публикации.

В издании указали, что болгарская оружейная промышленность являлась «краеугольным камнем снабжения украинской армии боеприпасами». Автор статьи предупредил, что у этого решения будут также и политические последствия.

9 июня новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что конфликт на территории Украины следует решать переговорами, а не поставками оружия. В связи с этим он объявил, что Болгария больше не планирует поставлять оружие Украине. Стоянов считает, что стране «не хватает людей, а не вооружения».

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что страна прекратит поставлять оружие Украине, передает БТА. Глава правительства отметил, что страна уже «достаточно отдала» и продолжает страдать от социально-экономического ущерба, нанесенного этой «кровопролитной войной».

Ранее Зеленский заявил о дефиците «хуже некуда» на Украине.