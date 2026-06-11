Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Это серьезный удар»: Киев лишился важного союзника в Европе

Forsal: прекращение поставок оружия из Болгарии станет ударом для Украины
Стрингер/РИА Новости

Решение Болгарии о прекращении поставок вооружений станет ударом для Украины. Об этом сообщило польское издание Forsal.

«Это серьезный логистический удар», — говорится в публикации.

В издании указали, что болгарская оружейная промышленность являлась «краеугольным камнем снабжения украинской армии боеприпасами». Автор статьи предупредил, что у этого решения будут также и политические последствия.

9 июня новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что конфликт на территории Украины следует решать переговорами, а не поставками оружия. В связи с этим он объявил, что Болгария больше не планирует поставлять оружие Украине. Стоянов считает, что стране «не хватает людей, а не вооружения».

Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил, что страна прекратит поставлять оружие Украине, передает БТА. Глава правительства отметил, что страна уже «достаточно отдала» и продолжает страдать от социально-экономического ущерба, нанесенного этой «кровопролитной войной».

Ранее Зеленский заявил о дефиците «хуже некуда» на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!