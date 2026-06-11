В Госдуме предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов предложил запретить парламентариям иметь зарубежную недвижимость. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с ныне действующим законом полномочия депутата или сенатора прекращаются досрочно, если он, его супруга или несовершеннолетние дети обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях.
Законопроект Кузнецова предлагает включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора приобретение или наличие у него, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимости за пределами России, а также приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительство.
Кузнецов отметил, что парламентариями больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны к недружественным юрисдикциям. Кроме того, депутаты и сенаторы будут защищены от внешнего шантажа.
7 мая лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил запретить чиновникам и их близким родственникам владеть недвижимостью за рубежом.
Ранее у российского районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир.