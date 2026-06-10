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Выборы в Армении — 2026
Политика

Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах

Трамп поздравил Пашиняна с «убедительной победой» на парламентских выборах
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Соответствующий пост опубликован на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

«Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на выборах. Горжусь тем, что поддержал его переизбрание», — говорится в заявлении.

Трамп выразил уверенность в том, что под руководством Пашиняна Армения сможет достичь «уровня величия и успеха», который превзойдет «все самые смелые ожидания».

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.

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