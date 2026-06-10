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Политика

«Никто этого не знает»: Трамп рассказал, как США тайно вывезли иранскую нефть

Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти
Evan Vucci/AP

США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США ежедневно забирали «миллионы» баррелей нефти. Американский лидер отметил, что якобы благодаря этому стоимость нефти составляла $85 за баррель. Президент США уточнил, что он решил рассказать об этом сейчас, поскольку Иран узнал о произошедшем.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». Какую именно, президент США не уточнил.

Ранее Трамп опубликовал издевательский пост об Иране.

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