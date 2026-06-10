Трамп прокомментировал атаку Ирана на вертолет США в Ормузском проливе

Трамп: Иран признает причастность к атаке на вертолет США Apache

Иран признает причастность к атаке на американский вертолет Apache в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Сначала они заявили, что не причастны к этому. А затем признали, что сделали это», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что боеприпас, который попал в борт вертолета, находится в Соединенных Штатах.

США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.