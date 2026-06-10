Трамп заявил, что сделка с Ираном готова, Тегерану осталось ее подписать

Трамп: сделка с Ираном полностью обговорена, остается только подписать

Сделка между США и Ираном полностью обговорена, Тегерану остается только подписать документ. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Все, что им [Ирану] нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.