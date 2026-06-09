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Общество

На подлете к Москве сбиты беспилотники

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб осуществляют работу на месте падения обломков БПЛА.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ на город. По словам чиновника, беспилотники сбивали в том числе из стрелкового оружия.

Развожаев призвал местных жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. В 00:08 он разместил пост о воздушной тревоге в Севастополе.

Интенсивность атак украинских беспилотников по российским регионам возрастает. Огневому воздействию все чаще стали подвергаться объекты сугубо гражданской инфраструктуры. Украинские дроны за последнее время атаковали междугородний автобус ПодольскСимферополь в Донецкой народной республике и поезда с пассажирами в Крыму и Луганской народной республике. С чем это связано и как в этой ситуации нужно ответить России — в материале военного обозревателя полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть следующий удар «Орешником».

 
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